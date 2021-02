Vorlesewettbewerb in Haan : Johanna Goetz beste Vorleserin

Vorlesewettbewerb in Haan

Haan Die Gymnasiastin vertritt Haan in der nächsten Runde auf Kreisebene. Das Teilnehmervideo wird jetzt an die Kreisjury weitergeleitet.

In ungewohnter Form ist der Stadtentscheid zum traditionsreichen Vorlesewettbewerb, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit Schulen und Stadtbüchereien veranstaltet, über die Bühne gegangen. Corona-bedingt wurde eine Online-Plattform eingerichtet, auf die die Teilnehmer ihre Beiträge hochladen konnten. Die Jury – bestehend aus Bürgermeisterin Bettina Warnecke, Dezernentin Annette Herz und Büchereileiter Roman Reinders – konnte die Videoaufzeichnungen aufrufen. Leicht machten es die Teilnehmerinnen Sarah Bickenbach (Städtische Gesamtschule), Johanna Goetz (Städtisches Gymnasium) und Karalina Raschke (Freie Waldorfschule Haan-Gruiten) den Juroren nicht. Die Haaner Schulen hatten ihre absoluten Champions ins Rennen geschickt, die sich allesamt durch sehr klare Intonation, gute Textauswahl und -vorstellung sowie einen flüssigen Vortrag auszeichneten. Johanna Goetz war jedoch in puncto Wandlungsfähigkeit und lebhaftem Ausdruck ihren Rivalinnen eine Winzigkeit voraus und gewann.