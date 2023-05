31. Auflage Vorfreude aufs ökumenische Pfarr-Gemeindefest

Wenn am Wochenende 3./4. Juni zum 31. Mal der Startschuss zum Ökumenischen Pfarr-Gemeindefest fällt, dann ist der größte Teil der Arbeit schon gelaufen. Das Organisationsteam hat sich bereits seit Oktober 2022 einmal im Monat getroffen, um Stände zu organisieren beziehungsweise das Programm mit den einzelnen Gruppen abzustimmen. „Das war eine bunt gemischte Truppe mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen“, berichtet Sarah Weidner, Gemeindemanagerin in der evangelischen Kirchengemeinde. Sie selbst beispielsweise ist zum ersten Mal mit von der Partie. Ihre katholische Mitstreiterin Anke Brodmann ist schon länger dabei: „Uns haben aber auch Ehrenamtler geholfen, die schon vor vielen Jahren in vorderster Linie organisiert, sich zwischenzeitlich aber zurückgezogen hatten“, sagt sie. Von deren Erfahrung hätten „alle unschätzbar profitiert“.