Kur vor der Krankenhaus-Demo Empörung über Personal-Werbeaktion aus Solingen

Diese Aktion zur Personal-Anwerbung hat in Haan für Unverständnis, ja regelrecht Empörung gesorgt – genauer gesagt, ist es der Zeitpunkt, der vor allem der Mitarbeiterschaft des Krankenhauses St. Josef sauer aufstößt: Denn während in der Gartenstadt am Samstagmittag möglichst viele Menschen mobilisiert werden sollten, auf die Straße zu gehen und für den Erhalt des Krankenhauses zu demonstrieren, hatten die Verantwortlichen für die Solinger „Kennlern-Aktion“ ein Zeitfenster von 15 bis 18 Uhr an diesem Samstag und 11 bis 16 Uhr am Sonntag angegeben. Auch mit der Platzierung der Anzeige im Vorfeld der Demonstration hat sich das Solinger Klinikum in Haan keine Freunde gemacht.