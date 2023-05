Saisoneröffnung Großes Fest um den Panorama-Radweg

Auch in den anderen Städten ist einiges los: Heiligenhaus hat am Hefelmannpark in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein üppiges Angebot auf die Beine gestellt: Es gibt ein Bühnenprogramm um 12 Uhr mit dem Musiker Lutz Strenger und der „Steve an Toby Morning Show“ (17 Uhr) sowie eine Versteigerung von Fahrrädern aus dem städtischen Fundbüro (16 Uhr). Wer an der Fahrradtrödelmeile (11 bis 14 Uhr) teilnehmen möchte, sollte sich zuvor unter der Rufnummer 02056-13103 anmelden.