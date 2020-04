Gastbeitrag : 24-Jähriger rettet Gruiten vor Zerstörung

Mitten auf der Eisenbahnbrücke übergab Oberleutnant Baczewski Gruiten an die Amerikaner. Am Ende der Brückenstraße erinnert heute ein Gedenkstein daran. Foto: Ebert, Michael

Haan Die Übergabe Gruitens 1945 verlief durch eine mutige Entscheidung fast unblutig.

Am 16. April 1945 endete auch in Haan und Gruiten der Zweite Weltkrieg durch den Einmarsch der Amerikaner. Inzwischen sind selbst die letzten Kriegs- und die ersten Nachkriegskinder längst im Rentenalter, die noch lebenden Zeitzeugen bereits mindestens 85 Jahre alt.

Was zur „Kapitulation“ der beiden damals noch nicht vereinten Kommunen schriftlich festgehalten wurde, ergibt ein sehr unterschiedliches Bild: Während es in Haan am 16.4.1945 noch viele Tote gab, verlief die Übergabe von Gruiten an die Amerikaner durch eine mutige Entscheidung fast unblutig.