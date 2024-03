Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg Vor 100 Jahren verließen die Franzosen Gruiten

Drei Wochen nach dem Beginn der Ruhrbesetzung am 11. Januar 1923 durch zunächst rund 60.000 Soldaten, als Gruiten noch nicht betroffen war, richtete Bürgermeister Armbrustmacher einen Aufruf an die Bevölkerung, in dem es um Spenden zur Unterstützung der wegen passiven Widerstands in Not geratenen Familien aus dem tatsächlich besetzten Gebiet ging.