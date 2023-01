Am Nachbarsberg Vom Agrar-Ingenieur zum Kioskbetreiber

Haan · Özcan Oktay hat in seinen 46 Lebensjahren schon so manchen Beruf ausgeübt. Jetzt hat der Haaner einen neuen Kiosk im Wohngebiet Am Nachbarsberg eröffnet.

10.01.2023, 14:41 Uhr

Der Kunde ist bei ihm König: Özcan Oktay ist in seinem neuen Kiosk am Nachbarsberg für Wünsche immer offen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Edgar Montag