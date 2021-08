Volksbank im Bergischen : Acht Azubis starten ins Arbeitsleben

Hilden/Haan Ausbildungsbeginn mit Weitblick: Wo sonst der Aufsichtsrat tagt, in der 6. Etage der Hauptverwaltung in Remscheid, haben acht junge Frauen und Männer ihre Ausbildung bei der Volksbank im Bergischen Land begonnen.

„Sie kommen in eine gut aufgestellte Bank“, begrüßten die Volksbank-Vorstände Andreas Otto und Lutz Uwe Magney ihre jüngsten Kollegen Paul Nüse, Alejna Saiti,Luisa Corral, Philipp Kolitschus, Justin Sarrazin, Linda Bingel, Ramón Vallejo-Merchan und Amra Zulji. : „Fordern Sie die Kollegen, aber helfen Sie ihnen auch.“ Lutz Magney betonte: „Sie haben bei uns alle Chancen der Welt – und auch die Bank kommt mit Ihnen zusammen weiter.“

In einer Einführungswoche gewinnen die angehenden Bankkaufleute einen ersten Einblick in die Welt der bergischen Genossenschaftsbank. Danach werden die „Neuen“, die aus Remscheid, Wuppertal, Hilden und Velbert, stammen, jeweils in einer der 21 Filialen eingesetzt.