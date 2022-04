Störung in Haan : Vodafone: Großreparatur für einen einzigen Haushalt

Störung in Haan

Haan Eine Haanerin an der Deller Straße hat nach eigenen Angaben seit Wochen weder TV-Empfang, noch Internet oder Festnetz. Dabei spielt eine Wurzel eine große Rolle.

Baumwurzeln haben sich schon so manches Mal als äußerst unangenehmes Hindernis bei Erdarbeiten erwiesen. Im Falle einer Haanerin hat eine solche Wurzel jetzt dafür gesorgt, dass die Telekommunikationsfirma Vodafone eine Reparatur in Angriff nehmen muss, wie sie nicht alle Tage vorkommt.

Die Frau, die an der Deller Straße wohnt, hatte sich bei unserer Redaktion gemeldet und berichtet, sie habe bereits seit Wochen weder Fernsehempfang, noch Internet oder Festnetztelefon. Sie vermutete, auch andere in der Straße seien betroffen.

Eine Nachfrage bei Vodafone kurz darauf ergab jedoch: Es handelt sich offenbar tatsächlich um eine Einzelstörung, doch die hat es in sich. Ein Sprecher teilte mit, Ursache sei ein „Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den dieser Kunde an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen ist“. Die Reparaturarbeiten seien „in Planung und Ausführung sehr aufwändig“, denn das defekte Bauteil, das die Störung verursacht habe, liege „leider unter einer Baumwurzel. Deshalb ist es schwierig bis unmöglich an dieses Bauteil heranzukommen“.