Auftakt des Haaner Sommers Vier Wochen Urlaubsflair im Häusermeer

Darauf hatten sich die Haaner schon lange gefreut: Endlich Sommer in der Stadt. Mit den hohen Temperaturen der vergangenen Tage kehrte der Sandstrand in die Innenstadt. 150 Tonnen feinster Sand, aufgeteilt in zwei Strandabschnitten, schmücken nun in den kommenden vier Wochen den Neuen Markt. Zum offiziellen Startschuss des Haaner Sommers am Samstagnachmittag, sprudelte der Brunnen feuchtfröhlich vor sich her, Kinder planschten in ihm und kühlten sich ab, um wenig später, fast schon wieder trocken, im Sand zu spielen. Die ersten Besucher fläzten sich gemütlich in die Strandstühle oder Körbe und sahen ihrem Nachwuchs dabei zu, wie er konzentriert Sandburgen baute oder mit den vorhandenen Spielsachen, Schippchen und Förmchen am Haaner Strand spielte. Auf der Bühne wurde währenddessen ein ökumenischer Gottesdienst zelebriert, mit viel Chormusik und den besten Segen für eine gelungene Zeit in der Innenstadt.