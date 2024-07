Haaner Kirmes vom 20. bis 24. September Volksfest lockt mit vier neuen Fahrgeschäften

Grundsätzlich muss die Stadt mit höheren Ausgaben kalkulieren. Nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 gehören beispielsweise Antiterrorsteine im Umfeld großer Veranstaltungen zum typischen Straßenbild. Diese werden in Haan an gleich neuen Orten aufgestellt. Es werde außerdem wieder einen Sicherheitsdienst und die Verkehrskadetten geben, kündigt Kotthaus an. Eine neue Maßnahme dürfte vor allem Eltern ein sicheres Gefühl geben: Kinder erhalten an Fahrgeschäften gratis ein Armband, auf denen Name und Telefonnummer eines Elternteils notiert werden können. Geht ein Dreikäsehoch im Gewusel des Volksfestes verloren, muss es also keinen Grund zur Panik geben. Kotthaus: „Manche Fahrgeschäfte bieten diese Armbänder von sich aus an. Ich fand die Idee so gut, dass wir das jetzt übernehmen.“