Kommentar : Viele Infos und ein Ärgernis

Zwischen Wasserspiegel der Düssel und Oberkante des Brückendurchlasses sind nur Millimeter Luft. Die Dorfkirche stand kniehoch unter Wasser. Foto: Ralf Geraedts

Auch wenn es lange gedauert hat: Die Info-Veranstaltung von Stadtverwaltung, Feuerwehr und BRW jetzt in Gruiten war wichtig, wenn auch teils schmerzhaft. Insbesondere die BRW-Vertreterin ließ so manchen Wunschtraum platzen, wie etwa den, bei künftigen Ereignissen Wasser in die Grube 7 pumpen zu können („technisch und finanziell ein gigantischer Aufwand“).