Feuer- und Rettungswache Haan : Viele blicken hinter Feuerwehr-Kulissen

Paul (7) bedient bei einer Übung mit Hauptbrandmeister Andreas Stachorra ein Hebekissen, um eine eingeklemmte Person retten zu können. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Tag der offenen Tür in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße in Haan war am Samstag stark besucht. Zwei Jahre hatte die beliebte Veranstaltung wegen Corona pausieren müssen.

Offenbar wurde der Tag der offenen Tür bei der Haaner Feuerwehr, der Corona-bedingt zwei Jahre ausfallen musste, sehnlichst vermisst. „Schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr hatten sich hier viele Menschen versammelt“, sagt Mirko Braunheim, stellvertretender Leiter der städtischen Feuerwehr in Haan. Braunheim betont, dass der Tag der offenen Tür mit informativem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, wahlweise auch mit herzhaft Gegrilltem und kühlen Getränken, für die Feuerwehr ein wichtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit sei.

Zahlreiche Eltern und Großeltern wollen die Gelegenheit nutzen, um ihren Kindern, respektive Enkelkindern, das komplexe Tätigkeitsfeld der Feuerwehr sowie entsprechende Arbeitsmittel, vom klassischen Lastwagen mit Drehleiter bis zur Atemschutzausrüstung, zu zeigen. „Ein rotes Auto mit blauem Licht auf dem Dach übt von jeher Faszination auf Kinder aus“, erklärt Boris Hübener.

Info Einige Zahlen zur Feuerwehr in Haan Personal Die Freiwillige Feuerwehr tun zählt 70 Ehrenamtler. Bei der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache sind 40 Feuerwehrleute Dienst beschäftigt. Die zentrale Feuer- und Rettungswache befindet sich an der Nordstraße 25. In Gruiten gibt es ein Gerätehaus an der Bahnstraße.

Der Stadtjugendfeuerwehrwart ist zufrieden, denn an Feuerwehr-Nachwuchs herrscht im Gegensatz zu vielen Branchen kein Mangel. „Das Interesse ist so groß, dass ich schon Wartelisten angelegt habe“, so Hübener. Insgesamt 33 Jugendliche, darunter auch viele Mädchen, engagieren sich für die Rettung von Menschen aus unterschiedlichsten Notlagen. „Ich bin deshalb zur Feuerwehr gekommen, weil ich es toll finde, wenn man Menschen helfen kann“, erklärt der 13-jährige Finn Löber, der sich gut vorstellen kann, später auch beruflich einmal als Feuerwehrmann zu arbeiten. „Menschen zu helfen, klar, aber auch die Technik schwerer Maschinen zu bedienen finde ich spannend“, nennt Jakob Bracken als Motivation für sein Engagement bei der Jugendfeuerwehr. Der Elfjährige ist bereits ein „alter Hase“ bei den Rettern, denn bereits mit sechs Jahren hat er bei der Kinder-Feuerwehr erste Erfahrungen gesammelt. Bei einer Übung der Jugendfeuerwehr konnte er diese später mit Kameraden demonstrieren.

Auf den Aspekt faszinierender Technik setzt auch Ingolf Rütjenroth, der staunenden Kindern die brachiale Kraft einer hydraulischen Spreiz-Schere vorführt und Andreas Stachora zeigt, wie ein eingeklemmtes Dummy mittels Hebekissen befreit werden kann.

Noch am Anfang ihrer Karriere als Höhenretterin steht Amilia. Gesichert von Stefan Longerich, assistiert von Luca Pottmann und angefeuert von der Mama erklimmt die Dreijährige immerhin drei gestapelte Cola-Kisten. Anton, fünf Jahre, reckt die Arme in Erfolgspose am Ende auf fünf Kisten stehend.

Eindrucksvoll und lehrreich zugleich ist der definitiv ungeeignete Löschversuch von brennendem Speiseöl, etwa auf dem Herd vergessenen Frittenfett, mittels Wasser. „Bitte Abstand halten und keinesfalls nachmachen“ mahnt Mirko Braunheim, als ein Feuerwehrmann im Schutzanzug nur einen kleinen Messbecher mit Wasser in das brennende Öl goss. Sofort stieg eine meterhohe, heiße Stichflamme hoch, die einen Menschen schwerst verletzt und die Küche in Schutt und Asche gelegt hätte.