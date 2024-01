Hochwasserschutz Viel Kritik beim Info-Abend in Gruiten

Kaum ein Stuhl blieb frei im Bürgersaal Gruiten. Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, davon etliche Betroffene, um die Präsentation des Hochwasserschutz-Gutachtens zu verfolgen und ihre Fragen dazu zu stellen. Eingeladen hatte die IG Hochwasser Gruiten und Haan, deren Sprecher Georg Wilhelm Adamowitsch die Veranstaltung zunächst mit Vorwürfen an die Stadtverwaltung begann. Der größte Vorwurf war „mangelnde Kommunikation“, die er der Stadt Haan vorhielt. Seit der Hochwasserkatastrophe am 14. Juli 2021 habe die Stadt nicht mit den Betroffenen vor Ort gesprochen. „Kommunikativ herrschte fast zwei Jahre Funkstille“, so Adamowitsch. Das „Funkloch“, in dem sich Gruiten Dorf befindet, sei ebenfalls nicht behoben worden. Auch während der Veranstaltung gab es keinen Internetempfang im Bürgersaal.