Bundesdrogenbeauftragter in Haan Viel Kritik an Cannabis-Legalisierung

Es war ein spannender Themenabend, zu dem die Jungsozialisten aus Haan und Gruiten ins Awo-Haus eingeladen hatten: Gut ein Dutzend Besucher hatte sich eingefunden, um zu hören, was der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert über eine künftige Legalisierung von Cannabis in Deutschland zu erzählen hatte. Diskutiert wurde über den mittlerweile vorliegenden Gesetzesentwurf, dessen erste Lesung für diesen Freitag im Bundestag anberaumt ist. Der Entwurf, an dem viele Fachleute, Verbände, Organisationen, Politiker und nicht zuletzt auch der Bundesdrogenbeauftragte selbst mitgearbeitet haben, ist ein mehr als 200-seitiger Wälzer geworden, in dem zwar viele Aspekte beleuchtet und viele Regeln aufgestellt werden, aber der längst noch nicht alle Fragen klärt, wie im Laufe des Abends deutlich wurde.