Haan : Frau und Hund wehren sich gegen fünf Räuber

Fünf junge Männer haben am Sonntagmittag versucht, eine 37-jährige Frau auszurauben. Die couragierte Haanerin setzte sich zur Wehr und schlug, zusammen mit ihrem Hund, die Räuber in die Flucht.

Der Versuch von fünf jungen Männern, eine 37-jährige Frau auszurauben scheiterte am Sonntagmittag in Gruiten. Laut Polizeibericht war die Frau mit ihrem Hund von der Düsselberger Straße aus im Thunbuschpark in Richtung Gruitener S-Bahnhof unterwegs. Einige Meter hinter ihr gingen fünf junge Männer.