Aus dem Polizeibericht Vermisster Senior aus Haan war mit Bus unterwegs

Der 71-Jährige war am Vormittag gegen 11 Uhr zuletzt an einem Seniorenzentrum an der Bahnhofstraße gesehen worden. Entgegen seiner Gewohnheit war er am Nachmittag noch nicht zurückgekehrt. Die Einrichtung alarmierte die Polizei, die bei der Suche auch einen extra angeforderten Mantrailer-Hund einsetzte. Die Schnüffelnase führte die Beamten zu einer Bushaltestelle, was vermuten ließ, dass der Senior mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sein könnte. Am späten Abend meldete sich dann ein Angestellter der Rheinbahn in Düsseldorf, der auf einen augenscheinlich desorientierten Mann hinwies. Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei konnten den Senior in einem Linienbus antreffen und als den aus Haan Vermissten identifizieren. Der glücklicherweise wohlbehaltene Senior wurde anschließend zurück zu seiner Wohnanschrift gebracht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der Haaner beim Spazierengehen verlaufen und war dann anschließend orientierungslos mit dem Bus umhergefahren. Erst vor einer Woche hatte die Polizei in Ratingen einen Vermissten nach stundenlanger Suche dank der Aufnahmen von einer Wärmebildkamera des eingesetzten Polizeihubschraubers auffingen und so vor dem sicheren Kältetod bewahren können.