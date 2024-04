Stadt zieht positive Bilanz Verleih der Lastenfahrräder läuft gut

Seit Juni 2023 können in Haan zwei Lastenräder, der „Flotte Hahn“ und die „Flotte Henne“, kostenfrei ausgeliehen werden. So hatte es der Stadtrat beschlossen. Nach rund einem dreiviertel Jahr zieht die Stadt jetzt eine positive Zwischenbilanz. Bis weit in den Winter hinein seien die Lastenräder viel genutzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.