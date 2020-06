Corona-Krise : Haaner Kirmes steht vor dem Aus

Haan Großveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie möglicherweise bis Ende Oktober verboten. Wird die Verordnung tatsächlich verlängert, wäre es das „Aus“ für die Haaner Kirmes.

Wenn sich am Nachmittag die Vertreter der Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel an einen Tisch setzen, geht es auch um die Zukunft der Haaner Kirmes: Großveranstaltungen sollen einem Vorschlag Bayerns zufolge wegen der Corona-Pandemie nämlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Wird die Verordnung tatsächlich verlängert, wäre es das Aus für Haans größtes Volksfest in diesem Jahr.