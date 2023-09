Unfall in Haan Totalschaden nach Kollision mit Zaun

Haan · Glück im Unglück: Drei junge Menschen blieben bei einem Unfall am Wochenende auf der Aperam Allee in Haan unverletzt. Was bleibt, ist ein Sachschaden in beträchtlicher Höhe. Nun ermittelt die Polizei die Unfallursache.

18.09.2023, 13:13 Uhr

Unfall mit Totalschaden: Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache und sucht Zeugen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Zurück blieb nur ein Haufen Blech: Bei einem Unfall auf der Aperam Allee in Haan verlor in der Nacht zum Samstag, 16. September, ein junger Mann die Kontrolle über das von ihm gesteuerte Auto. Die gute Nachricht: Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall ebenso unverletzt wie seine beiden Beifahrer. Und das war laut Polizeibericht gegen 1.10 Uhr geschehen: Der Solinger war mit einem schwarzen Audi A4 Avant einer Autovermietungsfirma in Richtung Niederbergische Allee unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto kollidierte mit einem Zaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde es erheblich beschädigt. Neben dem Fahrer stiegen zwei Gleichaltrige aus Solingen und Wuppertal glücklicherweise unversehrt aus dem Wagen. Dieser erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Die Polizei bittet aufgrund der noch ungeklärten Unfallursache um Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02129 93286480 mit der Wache in Haan in Verbindung zu setzen.

(elk)