Verkehr in Haan Verkehrsberuhigter Bereich statt 30-er-Zone am Neuen Markt?

In ihrer Stellungnahme erinnert die Stadt jetzt daran, dass die Dieker Straße in diesem Jahr zur Fahrradstraße werden soll. Somit könne der Einmündungsbereich nicht in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden. Alle übrigen Flächen der Straße Neuer Markt könnten indes ohne bauliche Veränderungen entsprechend ausgeschildert werden. Allerdings müssten die Parkplätze gesondert markiert werden, heißt es, da Parken in verkehrsberuhigten Bereichen nur in dafür ausgewiesenen Flächen erlaubt sei.