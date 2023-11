Kinder- und Jugendförderung Vereine und Verbände warnen – „Kürzt uns nicht weg“

Vor dem Hintergrund der drastischen Einspar-Ankündigungen, mit denen die Stadt Haan versucht, ein Abrutschen in den Nothaushalt zu verhindern, hat die Arbeitsgemeinschaft „AG 78“, in der sich verschiedene Träger der Kinder- und Jugendförderung zusammengefunden haben, die Haaner Stadtrats-Fraktionen vor einem finanziellen Kahlschlag gewarnt. „Kürzt uns nicht weg“, heißt es in dem Appell, den unter anderem Kindergärten, Sozialverbände und der Stadtelternrat unterschrieben haben – aber auch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und die Musikschule.