Haan: Verein lädt zum "Sommer"-Prolog

Ausspannen am Sandstrand im Häusermeer. Das wird ab 7. Juli wieder für sieben Wochen auf dem Neuen Markt möglich sein. Foto: Guido Kraut

Haan Am 26. Mai wird die Werbetrommel für das Event geschlagen.

Rund 150 Tonnen Sand werden bald wieder den Strand bilden, der ab 7. Juli sieben Wochen lang zum Treffpunkt in der Innenstadt wird. Rund 40 Tage vorher - genau am Samstag, 26. Mai, ab 10 Uhr - will der Verein "Haaner Sommer" mit einem Prolog die Werbetrommel für das Event schlagen.