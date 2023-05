Kunst in der Stadt Haan Drei Neue bilden Vorstand des Haaner Kunstvereins

Rüdiger Daniel, Filmemacher, ist der Dritte im neuen Vorstand. Er hat seinen nächsten Filmabend ebenfalls in der Galerie QQTec in Hilden am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr mit den Porträts der beiden Kabarett-Ikonen Wolfgang Neuss und Dieter Hildebrandt. Seine nächste TV-Sendung ist am 13. Mai um 21.45 Uhr im SWR: Entertainer und ihre Idole.