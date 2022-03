Tarifstreit : Verdi bestreikt Kitas am 8. März

Hilden/Haan Im aktuellen Tarifstreit hat die Gewerkschaft Verdi unter anderem das Personal in städtischen Kindertagesstätten für kommenden Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Hilden und Haan sind betroffen.

Eltern, die ihre Kinder in einer städtischen Kita untergebracht haben, sollten sich für kommenden Dienstag, 8. März, schon mal nach einer Ersatz-Unterbringungsmöglichkeit umsehen. Für diesen Tag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Warnstreiks in kommunalen Kitas, sozialen Diensten und der Behindertenhilfe aufgerufen.

Schon zum Auftakt der Tarifverhandlungen am vergangenen Freitag hatte Verdi den kommunalen Arbeitgebern vorgeworfen, die derzeitige angespannte Situation in den Einrichtungen nicht ernst genommen zu haben.

Allein in Hilden befinden sich zurzeit neun Kitas in städtischer Hand, in Haan werden das Familienzentrum am Bollenberg, die Kita am Sandbach sowie die Kita Märchenwald von der Stadt geführt. Haans Erste Beigeordnete Annette Herz geht davon aus, „dass auch unsere Kitas von den Warnstreiks betroffen sein könnten“. Sie wolle alle Eltern möglichst frühzeitig darauf aufmerksam machen, sich möglichst schnell um eine andere Unterbringungsmöglichkeit zu bemühen. Notbetreuung, erklärte sie auf Anfrage, könne die Stadt wegen der unsicheren Personallage an diesem Tag jedenfalls nicht anbieten.