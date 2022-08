Saubere Energie aus Haan : Verder Scientific nimmt große Solaranlage in Betrieb

Mehr als 1000 Module bilden die große Photovoltaikanlage auf dem Dach von Verder Scientific im Technologiepark Haan. Foto: Verder Scientific

Haan Das Haaner Technologie-Unternehmen Verder Scientific hat eine leistungsstarke Solaranlage auf dem Dach seiner Zentrale an der Retsch-Allee in Betrieb genommen. Die Anlage hat eine Leistung von 407 Kilowatt in der Spitze und deckt zukünftig über die Hälfte des jährlichen Energieverbrauchs.

Die Photovoltaikanlage ist auf einer Dachfläche so groß wie ein Fußballfeld montiert und besteht aus mehr als 1000 Solarmodulen. Gemeinsam erzeugen sie eine Jahresleistung von 256.000 Kilowattstunden; damit werden rund 114 Tonnen des Treibhausgases CO 2 vermieden.

Die 400.000 Euro teure Anlage ist Teil einer umfassenden Initiative, mit der Verder Scientific mittelfristig klimaneutral werden will. So sind entsprechende Photovoltaik-Anlagen auch in den Niederlassungen im rheinland-pfälzischen Mammelzen, im württembergischen Neuhausen und im österreichischen Golling in Vorbereitung. Neben dem Einsatz regenerativer Energien plant das Unternehmen zudem umfangreiche Verbrauchsoptimierungen und Energiesparmaßnahmen und will verstärkt auf emissionsfreie Mobilität setzen. „Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine große Herausforderung – jedes Unternehmen sollte seinen Teil beisteuern“, so Dr. Jürgen Pankratz, Geschäftsführer von Verder Scientific.

(-dts)