Neuer Service in Haan Verbraucherzentrale bietet monatliche Energieberatung

Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Janine Müller per Mail unter janine.mueller@stadt-haan.de entgegen, telefonisch erreichbar ist sie unter 02129/911-305. Zwischen den Feiertagen bleibt die Stadtverwaltung allerdings geschlossen. Am 11. Januar ruft der Energieberater der Verbraucherzentrale, Ralf Schomber, die Angemeldeten zur vereinbarten Uhrzeit an.