Gericht : Vater und Sohn streiten vor Gericht – außer Spesen nichts gewesen

HAAN/WUPPERTAL Ein Haaner hatte seinen Sohn angezeigt, die Strafanzeigen aber später zurückgezogen. Wegen eines Formfehlers landete die Sache nun vor der Berufungskammer.

Die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht mehr los: Dieser Satz aus Johann Wolfgang von Goethes „Zauberlehrling“ mag einem Vater wohl jetzt in den Sinn gekommen sein, der seinen Sohn im Juni 2018 angezeigt hatte.

Der 24-jährige Haaner hatte sich über eine Terrassentür unbemerkt Zutritt zu seinem Elternhaus verschafft, um in Besitz des Hausschlüssels zu kommen. Das schien allerdings nicht im Interesse des Vaters gewesen zu sein, der seinen Sohn zur Rede stellte.

Der schlug dem Mann daraufhin mehrfach gegen den Brustkorb, steckte den Schlüssel ein und verschwand. Noch bevor er am Nachmittag wiederkam, hatte der Vater aber bereits die Schlösser ausgetauscht.

Sachbeschädigung, einfache Körperverletzung und räuberischer Diebstahl: Am Ende hatte es drei Anklagevorwürfe gegeben, und alle drei Verfahren wurden eingestellt. Warum? Der Vater hatte die Strafanzeige zurückgezogen, und dazu noch die Zeugenaussage vor Gericht verweigert, offenbar war der Familienfrieden zwischenzeitlich wiederhergestellt worden. Dass so etwas nicht so unkompliziert und geräuschlos abläuft, wie man gemeinhin annimmt? Das hat das vermeintliche Opfer nun auch schmerzlich erfahren müssen.