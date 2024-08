An der Osttangente Vandalen „köpfen“ Strohpuppe der Feuerwehr

Es sollte eine lustige Partywerbung sein, doch jetzt haben Unbekannte mitten in die Vorfreude hinein ihr Unwesen getrieben und für Ärger gesorgt: „Mit großer Bestürzung mussten wir feststellen, dass das durch den Löschzug Gruiten liebevoll errichtete Strohmännchen an der Osttangente mutwillig zerstört wurde“, schreibt die Feuerwehr Haan auf ihrer Facebook Seite. Es sollte als Feuerwehrmann für den bevorstehenden Tag der offenen Tür in Gruiten werben, der am Samstag, 24. August, um 12 Uhr beginnt.