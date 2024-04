Lob für wichtiges Austausch-Projekt US-Schülerinnen treffen ihren „politischen Paten“

Die beiden US-Amerikanerinnen, die im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) aktuell ein Jahr lang im Kreis Mettmann leben, berichteten bei ihrem Besuch in Wieners Wahlkreisbüro über ihre Eindrücke und Erfahrungen in der für sie neuen Umgebung, aber auch über ihre Heimat. Ein Besuch, der den CDU-Politiker in seinem Engagement für das Projekt bestärkte.