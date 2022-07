Wandern in Haan : Unterwegs auf den Spuren der Kalkgewinnung

Wandern in Haan

Haan Auf etwa 18 Kilometern Wanderstrecke hat der Sauerländische Gebirgsverein jetzt verschiedene Geotope und Zeugen der Kalkgewinnung und -verarbeitung aufgesucht

Dass wandern nicht nur gesund ist, sondern auch bildet, zeigte die jüngste Tour des Sauerländischen Gebirgsvereins Haan-Erkrath. In Zusammenarbeit mit der Bildungsakademie Arnsberg führte Hobbygeologe Guido Krautz eine Wanderung entlang des Eulenkopfweges am Nordrand von Wuppertal. Dabei handelt es sich um einen geologischen Wanderweg, der nach jenem Leitfossil benannt ist, das volkstümlich „Eulenkopf“ heißt. Auf etwa 18 Kilometern wurden verschiedene Geotope und Zeugen der Kalkgewinnung und -verarbeitung aufgesucht, um das Gelernte zu veranschaulichen. Darüber hinaus gab es Wissenswertes und Unterhaltsames in den bergischen Dörfern Düssel und Schöller.