Haan : Positiv denken hilft bei Lebenskrisen

Peter Arnd Jentges hat seine Erfahrungen in einem Buch verarbeitet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Unternehmer Peter Arnd Jentges aus Haan hat viel erlebt, auch dunkle Zeiten. Darüber hat er ein Buch geschrieben, um anderen damit zu helfen.

Von Sandra Grünwald

Nach einer technischen Ausbildung studierte Peter Arnd Jentges BWL und arbeitete in den verschiedensten Branchen und Unternehmen in leitender Position. Als diplomierter Betriebswirt, European-Industrial- und REFA-Industrial-Engineer entdeckte der gebürtige Remscheider im Jahr 2005 seine Leidenschaft für die Beratung in Marketing- und Vertriebsthemen. Er wagte den Schritt in die Selbständigkeit. Seit 2013 berät er mit seiner Firma AMI-CONCEPT von Haan aus Industriekunden in Management-, Marketing- und Vertriebsfragen und kann mittlerweile auf langjährige Berufs- und Lebenserfahrung als Geschäftsführer und Unternehmer zurückblicken.

Und das waren nicht nur gute Erfahrungen. Eine besonders herbe Enttäuschung war schließlich auch der Auslöser für den 62-Jährigen, ein Buch zu schreiben. „Es war diese starke menschliche Enttäuschung, die als Impuls diente“, sagt Peter Arnd Jentges. „Es war eine dunkle Zeit.“ Doch der Unternehmer hat diese Zeit überwunden und sich entschlossen, ein Buch zu schreiben, das auch anderen Menschen helfen soll, Krisen zu meistern.

Herausgekommen ist „Einfach mal positiv denken!“ mit dem vielversprechenden Untertitel: „Glücklich sein durch positive Gedanken – Dein Leitfaden, um quälendes Grübeln stoppen zu können und positives Denken zu lernen“. Der erste Teil des Buches ist denn auch ein sehr persönlicher Bericht seiner eigenen dunklen Erfahrungen. „Ich lasse mir in die Seele blicken“, verrät Peter Arnd Jentges. „Die Authentizität macht es greifbar.“

Denn jeder wurde im Laufe seines Lebens schon enttäuscht oder musste sich mit existenziellen Sorgen abplagen. So ist „Einfach mal positiv denken!“ mehr als nur ein Ratgeber mit Bedienungsanleitung. Er ist auch ein Stück Biografie. Doch dabei bleibt der Autor nicht stehen, denn er möchte dem Leser eine Art „Soforthilfeprogramm“ bieten, mit dem er quälendes Grübeln stoppen kann.

„Das Buch soll den Lesern einen Mehrwert bringen“, betont Jentges. „Jeder kann sich was rauspicken.“ So zeigt der Autor beispielsweise auf, wie wichtig es ist, den gegenwärtigen Augenblick zu leben und sich nicht mit Dingen zu befassen, die nicht zu beeinflussen sind. „Die Vergangenheit können wir nicht mehr beeinflussen und wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringen wird“, sagt er.

Ganz praktische Tipps gibt er seinen Lesern mit auf den Weg. „Wenn man in einer Grübel-Falle ist, sollte man sich beschäftigen“, meint er, „und wenn man nur den Dachboden aufräumt.“ Sich selbst etwas gönnen, aber auch anderen etwas Gutes tun. „Es ist wichtig, dass man Angst durchlebt und nicht vor ihr wegläuft“, weiß Peter Arnd Jentges. So ermöglicht das Buch dem Leser, seine ganz eigenen Strategien zu entwickeln. Und das ist in einer so krisenreichen Zeit sicher äußerst hilfreich.