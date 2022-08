Polizei berichtet : Unter Alkohol und Drogen Unfall verursacht?

Haan Ein 21-jähriger Haaner verlor am Mittwochabend plötzlich die Gewalt über seinen VW Golf und stieß mit einem Mitsubishi zusammen. Es gab zwei Verletzte.

Alkohol und Drogen sind vermutlich die Ursache für einen Unfall, bei dem am Mittwochabend (10. August) vor der Tankstelle am Kreisverkehr Flurstraße/Ginsterweg zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war ein 21-jähriger Haaner gegen 20.45 Uhr in seinem VW Golf über die Flurstraße in Richtung Hochdahler Straße gefahren. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von seiner Fahrspur ab und prallte mit dem Mitsubishi Space Star eines 57-jährigen Haaners zusammen.