Am Wochenende in Haan Holzlager-Zelt brennt auf Firmengelände

Ein stationäres Zelt zur Lagerung von Baustoffen ist in der Nacht auf Samstag, 22. Juni, auf einem Firmengelände an der Rheinische Straße in Haan in Brand geraten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise. Feuerwehr und Polizei waren gegen 1.05 Uhr zum „Brand eines Zeltes an der Rheinischen Straße in Höhe der Hausnummer 21“ gerufen worden. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Das Zelt, in dem Brennholz gelagert wurde, ist allerdings teilweise durch den Brand beschädigt worden.