Unfallflucht in Haan Drei Autos auf Parkplatz beschädigt

Gleich drei geparkte Autos wurden in der Nacht zum 11. November auf einem Parkplatz an der Straße „Am Bandenfeld“ in Haan zum Teil schwer beschädigt. Als Tatzeitraum nennt die Polizei 1 bis 1.30 Uhr. Verursacher soll der Fahrer eines weißen Kastenwagens sein. Beschädigt wurden ein Chevrolet Matiz, ein Renault Megane und ein VW Passat. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine Summe von rund 15.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02129 93286480.