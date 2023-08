Verkehr in Haan Unbekannter beschädigt Außenspiegel

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am vergangenen Dienstag auf der Königstraße in Haan hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Beschädigt wurde der Außenspiegel eines schwarzen Honda Civic. Die Fahrerin hatte den Schaden am Auto gegen 11.30 Uhr entdeckt. Der Unfall muss sich in den 75 Minuten davor ereignet haben. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf mehrere hundert Euro und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02129 93286480 entgegen.