Verkehr in Haan Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Allestraße in Haan hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Beschädigt wurde ein grauer BMW mit Düsseldorfer Kennzeichen an der vorderen Stoßstange. Der Schaden an dem Elektrofahrzeug beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 2000 Euro. Die Fahrerin geht davon aus, dass das Auto dort am Samstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr beschädigt wurde. Entdeckt hatte sie den Schaden erst am nächsten Morgen.