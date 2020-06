Aus dem Polizeibericht : Betrunkener baut Unfall im Kreisverkehr Bollenheide

Haan Ein 40-jähriger Düsseldorfer kam in der Nacht zum Mittwoch alkoholisiert im Kreisverkehr Landstraße / Bollenheide in Haan nach links von der Fahrbahn ab. Sein Ford Fiesta wurde hierbei stark beschädigt. Der Mann, der seit 2013 keinen Führerschein mehr besitzt, blieb zum Glück unverletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckten Zeugen gegen 1.25 Uhr in der Nacht den Ford Fiesta, der nach dem Unfall im Kreisverkehr Landstraße/Bollenheide stand, und alarmierten die Polizei. Der 40-jährige Ford-Fahrer gab gegenüber den Einsatzkräften an, die Landstraße in Richtung Elberfelder Straße befahren zu haben. Im Kreisverkehr kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem linken Vorderrad die Betonumrandung des inneren Kreises. Der Ford Fiesta blieb, stark beschädigt, an der Einmündung zur Straße Bollenheide auf der Fahrbahn stehen. Den Schaden am Wagen bezifferte die Polizei mit rund 1000 Euro, den Schaden am Kreisverkehr mit 500 Euro.