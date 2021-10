Aus dem Polizeibericht : Motorradfahrer wird bei Sturz in Haan schwer verletzt

Motorradfahrer wird bei Sturz in Haan schwer verletzt

In einer leichten Kurve verlor der 22-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Essen ist Mittwochmittag in Haan bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er hatte keinen Führerschein.

Wie die Polizei am Abend berichtete, fuhr der junge Mann gegen 12.25 Uhr aus Hilden kommend über die Ohligser Straße durch Haan. Auf Höhe der Hausnummer 169 verlor er in einer leichten Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. Dabei rutschte er mit dem Motorrad gegen einen am Straßenrand abgestellten Volvo XC60.