Schwerer Unfall in Haan Feuerwehr schneidet Verletzten aus Auto

Haan · Am Verkehrsknoten in Oberhaan ist es am Donnerstagmorgen (2. Februar 2023) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

02.02.2023, 16:51 Uhr

Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines schweren Unfalles am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Elberfelder/Gräfrather/Gruitener Straße. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war gegen 7.50 Uhr ein 25-jähriger Bochumer mit seinem Opel Astra auf der Elberfelder Straße aus Richtung Wuppertal unterwegs und wollte nach links auf die Gräfrather Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem entgegenkommenden grauen Ford Kuga eines 62-jährigen Solingers, der auf der Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal fuhr unterwegs war und weiter geradeaus fahren wollte. Der Kuga wurde durch den Aufprall auf eine Verkehrsinsel sowie gegen einen Ampelmast geschoben. Der 62-jährige Solinger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Kräften der Haaner Feuerwehr mit Rettungsschere und -spreizer aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Opel Astra wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde ebenfalls von Einsatzkräften in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge sind durch den Aufprall stark beschädigt worden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro. Die Feuerwehr, die mit Rüstwagen, zwei Rettungs- und zwei Notarztfahrzeugen vor Ort war, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

(-dts)