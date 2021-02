Unfall bei Haan : Geländewagen mit Anhänger überschlägt sich auf der A46

Haan Auf der A46 gab es am Montagabend in Höhe Haan einen schweren Unfall. Ein Geländewagen überschlug sich auf der Autobahn und landete auf dem Dach. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Montagabend gab es um 18.57 Uhr auf der A46 einen schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Geländewagen auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Düsseldorf ins Schleudern geraten. Laut Polizei überschlug sich das Auto und landete in Höhe der Anschlussstelle Haan-West auf dem Dach auf dem Seitenstreifen der Autobahn.