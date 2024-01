Unfall auf A46 Brennender Sattelzug legt Verkehr lahm

Ein brennender Sattelzug auf der Autobahn 46 legte am Dienstag, 30. Januar, den Berufsverkehr in Fahrtrichtung Wuppertal zeitweise lahm. Gegen 4.20 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden: Wenige Meter hinter der Anschlussstelle Haan-Ost brannte ein Lastkraftwagen auf dem Seitenstreifen. Einheiten aus Haan und Solingen rückten an, um das Feuer zu bekämpfen.