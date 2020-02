Aus dem Polizeibericht : Unbekannte zerkratzen in Gruiten neun Autos

Im Bereich Bahnstraße in Gruiten sind am Samstag mindestens neun Autos durch Unbekannte zerkratzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, alarmierte eine Zeugin Samstag gegen 19.30 Uhr die Polizei.

