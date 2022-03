Täter flüchten mit Audi : Unbekannte sprengen Geldautomat der Deutschen Bank in Haan

Foto: Patrick Schüller 10 Bilder Täter sprengen Geldautomat in Haan

Haan Mitten in der Nacht haben Unbekannte einen Geldautomaten in der Haaner Innenstadt gesprengt. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung fliehen. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch nicht sagen.

Von einem gewaltigen Knall sind viele Haaner in der Nacht zu Donnerstag geweckt worden. In der Innenstadt haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Das bestätigte die Polizei. Die Beamten sind am Donnerstagmorgen immer noch vor Ort und sichern Spuren.

Um 3.05 Uhr gab es eine heftige Detonation in der Deutsche-Bank-Filiale an der Kaiserstraße. Mehrere Anwohner schreckten aus ihrem Schlaf hoch und alarmierten sofort die Polizei. „Wir haben viele Anrufe erhalten“, bestätigt eine Behördensprecherin. Deswegen sei den Beamten sofort klar gewesen, dass es wirklich zu einer Automatensprengung gekommen sei.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein. Bislang ohne Erfolg. Sie sollen mit einem hochmotorisierten Audi geflohen sein.

Die Beamten sperrten den Bereich um die Bankfiliale ab. „Nach ersten Einschätzungen ist am Gebäude kein Schaden entstanden“, sagt die Polizeisprecherin.

Wie hoch der Schaden ist und wie groß die Beute, konnte sie am Morgen noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel.

