Haan : Unbekannte entsorgen Müll vor der Kleiderkammer

Haan Heimlich wird der Unrat vor dem Rolltor abgelegt. Die Entsorgung kostet die Kleiderkammer Zeit und Geld, das anders gebraucht wird. Auf diese ungebetenen „Spenden“ würde Leiterin Heike Müller gerne verzichten.

Viel härter traf es die Kunden. Brach ihnen doch eine Einkaufsmöglichkeit weg, wo sie für wenig Geld gut erhaltene Kleidung, Haushaltstextilien und Hausrat bekommen konnten. Wie groß der Bedarf an Hilfe und Unterstützung nach wie vor ist, zeigten zahlreichen Kunden-Anfragen, wann denn wieder geöffnet sei.

Seit einigen Tagen ist die Kleiderkammer wieder im „Normalbetrieb“. Während des Lockdowns wurden offensichtlich zahlreiche Kleiderschränke in Haan neu sortiert, da viele Spenden bei der Kleiderkammer eingingen. Das führte dazu, dass sich die ausschließlich ehrenamtlich Engagierten aktuell mit einem ansprechenden und vielfältigen Angebot an die Kunden wenden können. „Wir freuen uns sehr und sind dankbar für Spenden“, betont Heike Müller, Leiterin der Kleiderkammer. „Die mit Abstand meisten Spenden sind uneingeschränkt geeignet. Aber leider verwechseln uns Einige – wenn zum Glück auch nur vereinzelt - mit einer Mülldeponie und entsorgen heimlich, außerhalb der offiziellen Zeiten für Spendenannahmen, ihren Unrat vor den Türen der Kleiderkammer. Das ist doppelt ärgerlich, denn es bereitet dem Kleiderkammer-Team nicht nur eine zum Teil sehr unangenehme Arbeit, sondern auch hohe Kosten für die sachgerechte Entsorgung. Dieses Geld fehlt uns dann bei unseren Fixkosten zum Beispiel für Miete, Pflege und Ausstattung der Geschäftsräume.“ Spenden, die außerhalb der Abgabezeiten vor dem Rolltor oder dem Eingang einfach abgelegt werden, stören zudem die Anwohner. Welche Spenden geeignet und somit willkommen sind und wann diese übergeben werden können, darüber informiert die Website www.kleiderkammer-haan.de. Es gilt der Grundsatz: Alles was man selber ohne Bedenken und mit einem guten Gefühl tragen oder nutzen würde, wird gerne zu bestimmten Zeiten angenommen. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der Kleiderkammer unter 02129 5666 262 oder eine Email-Anfrage unter info@kleiderkammer-haan.de.