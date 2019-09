Haan : Umzugsstress im Haaner Schulzentrum

Info

Gymnasium Haan Vorigen Mittwoch starteten 119 neue Fünftklässler am Haaner Gymnasium. Sie steuern ihr Abitur jetzt in neun Jahren an.

Gesamtschule Haan Auch der dritte Jahrgang der vor zwei Jahren gestarteten Schule ist wieder fünfzügig. 122 Mädchen und Jungen starteten an der Schule, die jetzt 125 Schüler und Schülerinnen in drei Jahrgängen und 15 Klassen zählt.

Die fünf Haaner Grundschulen begrüßten 275 i-Dötzchen.

Haupt- und Realschule, die 2017 schon keine Fünftklässler mehr aufnahmen, haben jetzt nur noch 8., 9. und 10. Jahrgänge.