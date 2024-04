Haushalt Umverteilung statt Spar-Erfolg

Wer Stadtkämmerin Doris Abel in diesen Tagen nach ihrer größten Sorge fragt, die sie mit dem soeben beschlossenen städtischen Haushalt verbindet, bekommt eine überraschende Antwort: „die Jugendhilfe“: Die Situation in diesem Bereich spitze sich immer weiter zu, berichtet die Finanzexpertin. Es fehle an Fachkräften und Pflegestellen, gleichzeitig steige die Zahl der Fälle, in denen Jugendliche untergebracht werden müssen, immer stärker an. „Ich weiß nicht, wie wir das auf Dauer schaffen sollen“, betont Abel. Das Problem ist nicht nur menschlich dramatisch, es belastet auch den städtischen Haushalt – so wie viele Aufgaben, die Haan sich nicht ausgesucht hat, aber erfüllen muss. Vieles davon haben Land und Bund auf die Kommunen abgewälzt – etwa im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch beim Recht auf Kita-Plätze für Unter-Dreijährige oder die Ganztagsbetreuung in der Schule. Vor diesem Hintergrund mag die Kritik von WLH, GAL, FDP und Bürger-Union zwar in Teilen berechtigt sein, die Stadt habe lieber an der Steuerschraube gedreht, als Einsparpotenziale zu nutzen – so lange sich an der „Umverteilung“ von oben nach unten aber nichts ändert, wird der städtische Haushalts-Zug weiter auf den Abgrund zurasen, egal, wie stark Haan am Lenkrad dreht.