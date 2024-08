Nach heftiger Kritik Stadt verlegt umstrittenen Fahrradständer

Die in weiten Teilen der Anwohnerschaft heftig kritisierte Fahrradabstell-Anlage mit Dach, die an der Bahnstraße aufgestellt worden war, erhält einen neuen Standort. Der „Fietsvlunder“ genannte Fahrradständer nach niederländischem Vorbild wird künftig am Sportplatz-Gelände des TSV Gruiten zum Einsatz kommen. Dies ist das Ergebnis eines Ortstermins, bei dem Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung und des Tiefbauamtes mit Anwohnern, der Werbegemeinschaft Gruiten und dem Bürger- und Verkehrsverein gesprochen hatten.