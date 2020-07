Umgehungsstraße Gruiten : Schniewind: Den Namen überdenken

Die noch namenlose Umgehungsstraße in Gruiten. Insgesamt lagen neun Namensvorschläge bei der Abstimmung vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

(-dts) Es geht um die Namensgebung für die Umgehungsstraße, über die der Stadtrat entscheidet. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte mit knapper Mehrheit Baczewski-Straße vorgeschlagen, nach dem Namen des Oberleutnants, der am 16. April 1945 Gruiten kampflos an die Amerikaner übergeben hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dts

Soll die Umgehungsstraße K20n zwischen den Kreisverkehren Gruitener und Vohwinkeler Straße tatsächlich „Baczewski-Straße“ heißen? Eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr im Juni mit knapper Mehrheit ausgesprochen. Die Entscheidung hat der Stadtrat zu treffen, der am 29. Oktober zu seiner letzten Sitzung zusammenkommt. Johannes Baczewski hat als junger Offizier am 16. April 1945 Gruiten kampflos an die Amerikaner übergeben. Ein Gedenkstein an der Ecke Brückenstraße/Umgehung erinnert daran.

„Sollten wir die Namensgebung der K20n nicht noch einmal gründlich überdenken?“, fragt der fraktionslose Ratsherr Peter Schniewind seine Kollegen in einem offenen Brief. Er wisse aus Erzählungen von Vater und Großvater, „dass junge Leute, die damals Karriere in der Wehrmacht machten, wenn nicht stramme Nazis, so doch glühende Hitler-Verehrer waren, oder eben aus gutem Hause kamen, was beides nicht ausschloss. Und wenn man sich die Bedingungen für die Verleihung der Nahkampfspange durchliest (https://de.wikipedia.org/wiki/Nahkampfspange), dann gruselt‘s einem, mir jedenfalls!“

Johannes Baczewski. Nach dem Krieg wurde er Tierarzt und starb 2004. Foto: stadtarchiv haan

„Die Stadt Haan mit solchen Straßennamen schmücken zu wollen, sollte doch einer längst vergangenen Zeit angehören, auch wenn J. Baczewski mit der kampflosen Übergabe Gruitens etwas Gutes getan haben mag. Ohne Herrn B. Böses zu nachsagen zu wollen, kann ich die Befürworter der Namensgebung 75 Jahre nach Ende dieses wahnsinnigen Krieges (...) absolut nicht verstehen. Eine Tafel scheint mir jedenfalls Gedenken genug“, meint Schniewind.