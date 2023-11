Baustelle am alten Markt in Haan Viel Lärm am alten Markt

Der Umbau am alten Markt in Haan ist ein großes Thema im Haaner Zentrum. Anfang der Woche rückten die Bagger an. Weiträumig ist die Baustelle mit ihren Sand- und Steinhaufen mit Bauzäunen abgesperrt. Drumherum liegt Sand, es gibt Unebenheiten und derzeit vor allem jede Menge Lärm. „Kommt man da überhaupt durch?“, fragt Thomas Pasquai, der mit seinem Sohn unterwegs ist, schon weit vor dem Durchgang zur Marktpassage den Inhaber eines Ladenlokals auf der Rückseite. Gitti und Hans Herweg kommen nicht aus Haan und haben sich aufgrund der Baustelle und vor allem der Lautstärke direkt wieder vom alten Markt entfernt. Eine ältere Dame, die mit dem Rollator unterwegs ist, macht ebenfalls kehrt. „Da brauche ich es mit meinem Gefährt gar nicht erst zu versuchen.“ Das Kopfsteinpflaster sei allerdings auch ohne Baustelle schon gefährlich, „vielleicht wird bei den Umbauarbeiten ja auch der Bodenbelag verändert. Das wäre mal was“.